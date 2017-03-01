Пекин, 1 марта, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Согласно заявлению сотрудника Академии наук КНР Цзи Цзянхуэя, в настоящее время китайские ученые рассматривают возможность посадки космического аппарата на поверхность астероида 1996 FG3.

DasWortgewand Астероид

«После отправки зонда на Марс, запланированной на 2020 г., Китай приступит к изучению трех астероидов. Китайские специалисты планируют посадить на один из астероидов зонд, который доставит на Землю образцы поверхности астероида 1996 FG3», — сообщил журналистам китайский ученый.

Цзи Цзянхуэй отметил, что до сих пор только Соединенным Штатам и Японии удалось посадить аппарат на поверхность астероида. Китай намерен стать третьей страной в мире, кому удалось провести столь сложную операцию.

С помощью полученных данных китайские исследователи намерены изучить формирование и эволюцию астероидов, а также пролить свет на происхождение солнечной системы, воды и жизни на Земле, пишет «Жэньминь жибао».

Новая космическая миссия КНР продлится около шести лет. 1996 FG3 был обнаружен астрономами в 2004 г. Размер астероида составляет около двух футбольных полей. К 2029 г. небесное тело приблизится на максимально близкое расстояние к Земле, благодаря чему посадка на 1996 FG3 станет возможна.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно заявлению заместителя руководителя Национального космического управления КНРУ Яньхуа, в рамках национальной космической программы по изучению Марса Китай направит сразу двааппарата к поверхности Красной планеты».