Террористы из ИГИЛ не успевают пополнять свои ряды
Багдад, 1 марта, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Коалиция во главе с США против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожает боевиков быстрее, чем они успевают пополнить свои ряды, сообщает Reuters.
По словам заместителя коалиционных войск генерал-майора Руперта Джонса, с августа 2016 года было ликвидировано 45 тыс. боевиков.
28 февраля, во время наступления вооруженных сил Ирака было ликвидировано несколько тысяч боевиков.
«Мы уничтожаем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с такой быстротой, которую они не могут выдержать», — отметил Джонс.
«Враг не может выдержать такие потери, поэтому он отступает», — добавил он.
Ранее военные утверждали, что два крупнейших террористических оплота — Мосул в Ираке и Ракка в Сирии — будут освобождены в ближайшие шесть месяцев.
«Это всего лишь вопрос времени», — резюмировал Джонс.
Напомним, террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время удерживают западную часть города Мосул, последнего крупного оплота боевиков в Ираке. Все крупные выезды из города контролируется вооруженными силами Багдада.