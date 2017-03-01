Багдад, 1 марта, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Коалиция во главе с США против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожает боевиков быстрее, чем они успевают пополнить свои ряды, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

По словам заместителя коалиционных войск генерал-майора Руперта Джонса, с августа 2016 года было ликвидировано 45 тыс. боевиков.

28 февраля, во время наступления вооруженных сил Ирака было ликвидировано несколько тысяч боевиков.

«Мы уничтожаем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с такой быстротой, которую они не могут выдержать», — отметил Джонс.

«Враг не может выдержать такие потери, поэтому он отступает», — добавил он.

Ранее военные утверждали, что два крупнейших террористических оплота — Мосул в Ираке и Ракка в Сирии — будут освобождены в ближайшие шесть месяцев.

«Это всего лишь вопрос времени», — резюмировал Джонс.

Напомним, террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время удерживают западную часть города Мосул, последнего крупного оплота боевиков в Ираке. Все крупные выезды из города контролируется вооруженными силами Багдада.