Краснотурьинск, Свердловская область, 1 марта, 2017, 11:16 — ИА Регнум. В Свердловской области депутаты городской думы Краснотурьинска проголосовали за поправки в устав муниципалитета отменяющие прямые выборы градоначальника. Теперь глава городского округа будет избираться на конкурсной основе самими депутатами гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За данное решение проголосовало 14 депутатов. Некоторые из них поменяли свою позицию по данному вопросу в последнее время. Как сообщают местные издания, это произошло после того, как с народными избранниками «поработали» областные чиновники. Они заявляли, что из-за упрямства депутатов городская казна может лишиться финансовой поддержки области, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

Также депутатами были утверждены поправки, отменяющие партийные списки на выборах в городскую думу, которые состоятся осенью 2017 года и теперь будут представлены кандидатами только по мажоритарным округам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области Краснотурьинск оставался последним муниципалитетом, который не хотел переходить на систему конкурсного назначения градоначальника. Согласно вступившему в силу в начале 2016 года региональному закону по «советской» системе должны назначаться главы всех муниципалитетов области за исключением крупных городов — Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а также закрытых территориальных образований.

Депутаты направляли запросы с просьбой сохранить прямые выборы мэра в областную администрацию и депутатам Законодательного собрания. Но везде получали ответы, что региональный закон не предусматривает возможность сохранения прямых выборов главы Краснотурьинска.