Таллин, 1 марта, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Специалисты Ветеринарно-пищевого департамента министерства сельской жизни (хозяйства) Эстонии в течение марта посетят с проверкой более 190 свинохозяйств страны для предупреждения новых вспышек эпидемии африканской чумы свиней (АЧС). Об этом ИА REGNUM сегодня, первого марта, сообщили в департаменте, объясняя усиление режима контроля получением новых данных о случаях заражения лесных кабанов АЧС.

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Согласно данным, эпидемия АЧС в Эстонии не побеждена: даже на острове Сааремаа этой зимой обнаружены носители смертельной для свиней болезни. Департамент намерен усилить взаимодействие с охотничьими обществами страны для усиления контроля за лесными животными, являющимися основными разносчиками АЧС. Так как на самих свинофермах с начала 2017 года не зарегистрировано ни одного случая АЧС, решено профилактическую деятельность сместить в сторону лесных хозяйств и обществ охотников. Сотрудники департамента возьмут под особый контроль соблюдение правил биологической безопасности дикой природы.

Принято решение о дополнительном отстреле диких кабанов с тем, чтобы в итоге на один гектар леса оставалось не более двух особей. Соответствующие разрешения получат более 300 обществ охотники по всей стране. В департаменте уверены, что заявленная цель будет реализована еще до наступления нового охотничьего сезона.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в августе 2015 года на заседании Государственной комиссии по борьбе с распространением африканской чумы свиней было принято решение о «радикальном сокращении» популяции лесных диких кабанов, являющихся разносчиками опасной инфекции. Охотникам было выдано лицензий на отстрел более 20 тысяч особей, затем это количество постоянно увеличивалось.

Первый случай АЧС в Эстонии был диагностирован в сентябре 2014 года. Тогда испанская ветлаборатория подтвердила, что погибший в лесах Валгамаа (южная Эстония) дикий кабан был заражен чумой. На свинофермах зараженных чумой свиней стали обнаруживать с июля 2015 года. К настоящему моменту уничтожено более 20 000 свиней более 20 свиноферм страны. Россия и страны ЕС запретили экспорт свинины из Эстонии.