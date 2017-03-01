Владивосток, 1 марта, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Открытие второго казино в рамках интегрированного развлекательного курорта «Приморье» запланировано на 2018 год. Объект станет частью комплекса «Маяк», где заработает первый аквапарк и круглогодичный открытый бассейн. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Андрей Фоломеев.

clry2 Казино

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По его словам, «Приморский Энтертейнтмент Резорт Сити» — дочерняя компания камбоджийского инвестора NagaCorp Ltd. — к настоящему моменту закончил тестовые испытания, провёл археологические работы по выемке и консервации ценных исторических находок. К генеральному этапу строительства подрядная организация из КНР должна приступить в апреле 2017 года. Окончание работ запланировано на 2018 год.

В рамках первой очереди строительства будет создан 11-этажный гостиничный комплекс с казино. В казино установят 300 игровых автоматов и 30 столов. Отель предполагает 279 номеров, кроме того объект включит в себя концертный зал на 2 тысячи мест. Инвестиции в первый этап строительства составят почти 70 млн долларов.

«Второе казино станет частью большого гостинично-развлекательного комплекса «Маяк», сдача которого запланирована на 2022 год. Это будет один из самых примечательных объектов, потому как на его территории будет работать первый аквапарк и круглогодичный открытый бассейн, — прокомментировал Андрей Фоломеев. — На данный момент, согласно генплану проекта, это единственный инвестор, объект которого расположен на берегу морского залива».

В общей сложности инвестиции в гостинично-развлекательный комплекс «Маяк» запланированы в размере 350 млн долларов.

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В Корпорации развития Приморского края добавили, что к моменту открытия второго казино будет решена проблема транспортной доступности интегрированного развлекательного курорта. По одной из версий, между Владивостоком и ИРК «Приморье» начнут курировать шаттлы. Второй вариант подразумевает запуск общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, свободный порт Владивостока и интегрированный развлекательный курорт «Приморье» могут войти в число пилотных территорий для введения режимов беспошлинной торговли и tax free. Соответствующее предложение с тремя возможными моделями реализации краевые власти уже направили в Минвостокразвития РФ.