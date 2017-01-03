«В ИРКЗ «Приморье» необходимо поддерживать достойный уровень сервиса»

Владивосток, , 04:19 — REGNUM Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» посетили свыше 100 тысяч туристов. Сегодня работы здесь ведут три компании: камбоджийская NagaCorp, а также Diamond Fortune Holding Prim и Royal Time Prim. Глава Приморского края Владимир Миклушевский первые результаты работы игорной зоны оценил как очень неплохие, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За год с момента открытия интегрированного курорта «Приморья» в ноябре 2015 года он принёс федеральной и краевой казне около 450 миллионов рублей налогов и сборов. Уплата налога на игорный бизнес в региональный бюджет составила 130 миллионов рублей.

«Хочу вам сказать, что не так много в Приморье таких крупных налогоплательщиков. И это только начало», — заявил Миклушевский в ежегодном интервью «Приморской газете».

На данный момент работы в игорной зоне ведут ещё три крупные компании: камбоджийская NagaCorp приступила к возведению гостиничного комплекса «Маяк», другие два инвестора — Diamond Fortune Holding Prim и Royal Time Prim — находятся на этапе проведения земляных работ, вскоре они тоже приступят к строительству. Две последние компании подписали договоры на сумму, превышающую 113 миллиардов рублей.

По словам генерального директора АО «Корпорация развития Приморского края» Андрея Фоломеева, на территории первого гостиничного комплекса казино «Tigre de Cristal» сегодня работают около 1 тысячи человек, к завершению строительства всех объектов в 2022 году будет создано до 20 тысяч рабочих мест. На фоне недостаточного количества достойных кандидатов с релевантным опытом работы в игорном гостиничном бизнесе на рынке Приморья планируется создание единого кадрового центра. Ожидается, что ведомство будет заниматься поиском, привлечением и обучением персонала из различных субъектов РФ.

«Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» обещает стать одним из крупнейших работодателей в регионе. Это также международный проект, который будет конкурировать с крупнейшими игорными центрами Азии и даже всего мира. Поэтому на его территории необходимо поддерживать достойный уровень сервиса», — прокомментировал Фоломеев.