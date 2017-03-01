Москва, 1 марта, 2017, 08:58 — ИА Регнум.



Шевандропова И.В. В сельской библиотеке. 1954

Мнение профессионалов должно быть услышано! Таким был камертон круглого стола «Какие библиотеки нужны России? К чему может привести слияние РГБ и РНБ», состоявшегося в пресс-центре ИА REGNUM 20 февраля и собравшего ведущих представителей библиотечной науки и практики. Угроза объединения Российской государственной и Российской национальной библиотек, «Ленинки» и «Публички», стала отправной точкой разговора о том, что происходит в российской библиосфере, с какими проблемами сталкивается библиотечное дело сегодня.

Еще 14 января известные библиотековеды А.В. Соколов. Ю.Н. Столяров и В.П. Леонов, обладающие непререкаемым авторитетом в профессиональной среде, обратились к Президенту Российской Федерации с письмом, в котором указали на то, что за последние годы в стране происходит «последовательное разрушение библиотечной системы». «Нам кажется нелепым и прискорбным, — подчеркивали они, — что судьбу российских библиотек решают посторонние люди без участия библиотечных профессионалов, что библиотечные функционеры и министерские чиновники диктуют, какие национальные библиотеки нам нужны». Ответ, присланный из министерства культуры на обращение уважаемых ученых и педагогов, воспитавших многие поколения библиотекарей, по учебникам которых постигают основы библиотековедения и книговедения тысячи студентов в нашей стране, оказался… обыкновенной отпиской.

Круглый стол в ИА REGNUM стал новой попыткой достучаться до тех, кому вверена судьба библиотечной ойкумены, а значит и судьба будущих поколений наших граждан, судьба национальной науки, культуры, образования, развитие которых немыслимо без опоры на сильные, профессионально организованные библиотеки.

Разговор начался с обсуждения вопроса о недопустимости слияния РГБ и РНБ. Обе национальные библиотеки представляют собой, как точно сказал председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгений Кузьмин, «величайшие символы России», «олицетворяют непрерывность российской истории». Предложение эти библиотеки объединить есть «покушение на символы страны», оно бьет по международному авторитету России как «страны, которая создала великую культуру, у которой есть великие библиотеки, великие музеи, великая история, великие традиции».

«Что происходит в главных библиотеках России?» — спрашивали собравшиеся. Они отмечали негативные последствия оптимизации Российской государственной библиотеки, лишившейся в одночасье своих научных отделов, говорили о том, что процесс разрушения специализированных подразделений начал происходить и в регионах, ставя под удар развитие библиотечной науки, национальной библиографии. С горечью констатировали, что управленческим трендом все чаще становится лозунг: «Незаменимых у нас нет». Взяв его на вооружение, эффективные менеджеры, как право имеющие, третируют профессионалов, специалистов с многолетним стажем, тех, кого, перефразируя знаменитое выражение Андрея Платонова, можно назвать «строителями библиотек». Участники круглого стола выразили коллективный протест против репрессивного увольнения главного библиографа РНБ Татьяны Шумиловой, негативно оценившей перспективу объединения национальных библиотек и их электронных ресурсов.

Объединение электронных ресурсов, к которому ныне стремятся свести идею объединения РГБ и РНБ в глазах общественности, также стало предметом дискуссии. Необходим ли такой шаг и если да — то в каком объеме? Какую выгоду даст слияние каталогов, на которое придется потратить уйму государственных средств, если читатели могут прекрасно пользоваться обоими электронными каталогами, обращаясь — в зависимости от деталей своих запросов — то к базам Ленинки, то к базам Публички? Какие именно базы данных объединять и не угрожает ли процедура слияния потерей части контента?

Коснулись на круглом столе и проекта Национальной электронной библиотеки. Прекрасно и вдохновляюще думать о будущем, когда НЭБ вберет в себя все книжное знание России, интегрировав и оцифрованные музейные коллекции, и богатства российских архивов. Но пока реальность иная, и в НЭБе совсем не так вольготно, как в небе. Да и полноты доступа к современной научной информации НЭБ, который включает в себя лишь 10% выходящей ежегодно научной литературы, обеспечить не может.

Как бы ни спекулировали обыватели-управленцы, что традиционная книга свое отжила, ибо все давно есть в интернете, ни НЭБ, ни всемирная паутина не предоставляют доступа ко всему универсуму человеческих знаний. Не говоря уже о том, что бумажная книга — в отличие от цифровой копии — с течением времени может стать книжным памятником, обрести музейную ценность.

В своем мнении участники круглого стола были едины: НЭБ не может и не должен вытеснить традиционную книгу. Между бумажными изданиями и электронными ресурсами должен быть необходимый баланс, перекос в сторону последних недопустим. Как подчеркнул Евгений Кузьмин: «Наличие электронных копий не компенсирует отсутствия книг. Навязчивое стремление заменить в библиотеках книги электронными копиями приводит фактически к демонтажу письменной культуры, к возврату в каменный век. Ни историки, ни филологи, ни текстологи не хотят и не будут работать только с электронными текстами. Это для них лишь вспомогательный материал. Не говоря уже о том, что все исследования в области чтения, его физиологии и психологии показывают, до какой степени чтение с экрана ущербно по сравнению с чтением на бумаге. Два этих вида чтения задействуют совершенно различные рецепторы и совершенно разные нейроны мозга. В результате чтение с экрана приводит к ослаблению интеллектуальных способностей, сознания — как детского, так и взрослого. Механизмы долгосрочной памяти при этом атрофируются. Никто не спорит, что электронные технологии и информационные ресурсы — это очень полезная вещь, но только с одной стороны. С другой стороны, это вещь опасная, особенно когда она доминирует в идеологии, философии, политике и управлении».

От проблем федеральных участники круглого стола перешли к обсуждению ситуации на местах. Судьба городских, районных, сельских библиотек, находящихся на местном бюджете, всецело зависит от уровня компетенции и культурного кругозора учредителей и управителей. Увы, по словам модератора круглого стола, профессора А.М. Мазурицкого, чиновники, «зачастую далекие от мира библиотек и книг, начинают перепрофилировать библиотеки, ориентируя их работу исключительно в сторону культурно-досуговой деятельности, игнорируя ценность библиотеки как информационного и образовательного учреждения. А чтобы избежать дополнительных расходов, перед библиотеками ставятся задачи всемерного расширения количества платных услуг. Таким образом, происходит глобальное смещение акцента в деятельности публичных библиотек от просвещения в сторону развлечения». Досуг получает зеленую улицу, остальные функции в библиотеке замирают: с точки зрения чиновников, они бесполезны.

Ключевой вопрос, который не могли обойти вниманием участники встречи, — вопрос о библиотечном образовании. Библиотекарь, подчеркнула старший научный сотрудник научно-образовательного центра АПРИКТ Т.Я. Кузнецова, — «это профессионал с высоким уровнем культуры, знающий художественную литературу, основы гуманитарных и естественных наук, понимающий специфику современного цивилизационного процесса, имеющий четкую духовно-нравственную позицию». Однако система подготовки и переподготовки библиотечных кадров в Российской Федерации от года к году скукоживается. Исчезают дневные отделения в колледжах и библиотечных техникумах, в вузах культуры закрыты библиотечные факультеты. Такая вот управленческая декларация: библиотеки и библиотекари больше нам не нужны. Но ведь общество «экономики знаний» требует от личности непрерывно повышать уровень образования, учиться всю жизнь. Так как же обойтись тут без библиотеки — с ее книжно-информационными богатствами, без библиотеки, которая сама по себе есть бесплатный, открытый, «народный университет»? Как обойтись в процессе самообразования без библиотекаря и библиографа, высококвалифицированных специалистов, обладающих всей полнотой навыков и умений, способных профессионально реагировать на изощренные запросы наших виртуозно владеющих гаджетами современников? Чтобы таких специалистов подготовить, нужны библиотечные факультеты и квалифицированные преподаватели.

Позицию профессионалов библиотечного дела поддержали ученые и педагоги. Более тысячи подписей собрало коллективное письмо ученых РАН, педагогов российских вузов, сотрудников музеев, архивов, библиотек из разных регионов России против объединения РГБ и РНБ, которая, по мнению подписантов, «обернется катастрофой для научного и образовательного процесса страны, новым снижением авторитета науки и культуры в российском обществе, утратой научных позиций России на мировой арене». При этом российские ученые настаивают на сохранении и максимальном развитии не только национальных библиотек, но и всей разветвленной библиотечной сети. «Бюрократии нужны великие реформы, нам нужны нормальные библиотеки — районные, университетские, общенациональные. Читателям нужны постоянно работающие, а не постоянно реформируемые и сокращаемые библиотечные центры», — говорилось в опубликованном 25 января открытом обращении филологов и историков «к образовательному, научному и библиотечному сообществу».

В круглом столе в ИА REGNUM приняли участие и писатели — ведь для них библиотеки и читатели этих библиотек — та живая опора, без которой немыслимо творчество. С самых первых дней, когда стало известно о готовящемся слиянии национальных библиотек, от которого министерство культуры Российской Федерации старательно пытается теперь откреститься, представители большой литературы поднялись на их защиту. Даниил Гранин, лауреат многих государственных премий, направил письмо председателю правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву с призывом не лишать самостоятельности «Публичку», «которая в самые тяжкие времена на протяжении веков была священным местом для жителей и гостей Ленинграда-Петербурга». «В годы войны, — напоминал писатель и одновременно старейший читатель Российской национальной библиотеки, — блокадники прочитали в стенах библиотеки полтора миллиона книг, и эти книги поддержали многих». Прозвучали на круглом столе и слова писателя и филолога Евгения Водолазкина, ученика Д.С. Лихачева, по поводу тех потерь, которыми обернется оптимизация национальных библиотек: «Потери прежде всего будут нравственные. <…> Слияние и упрощение — это путь к примитивизации». Кстати, автор «Лавра» и «Авиатора», которому много приходится ездить по стране, в своем выступлении привел примеры прекрасной работы публичных библиотек в глубинке, когда статус «человека читающего» воодушевленно примеряют на себя и рядовые жители, и руководители края. «Есть две тенденции, и мы должны делать все, чтобы возобладала правильная», — резюмировал Е. Водолазкин. А его собрат по литературному цеху Борис Евсеев, вице-президент Русского ПЕН-центра, сообщил, что ПЕН-центр начинает акцию «Писательский дар: литераторы России — российским библиотекам».

Именно писатели — в отличие от культурных менеджеров — понимают, что библиотека — это встреча и диалог трех субъектов: читателя, писателя и библиотекаря. Библиотекарь в этом тройственном общении — ключевая фигура. Борису Евсееву довелось встречаться и с энтузиастами, работающими в городских библиотеках, и с сельскими библиотекарями, которые, не покладая рук, не угашая духа, не теряя надежды, за копеечную зарплату, переведенные — ради экономии! — на полставки, а то и на четвертушку оклада, трудятся над тем, что именуется «воспитанием культуры чтения», а на деле есть воспитание души человеческой. Писатель — душеведец — знает, о чем говорит: «Библиотечный процесс — живое дело, начинающееся именно с личности библиотекаря! <…> Устранение человека из библиотечного дела — это катастрофа и потеря смысла существования бесплатной книги. А перепоручение библиотечного дела роботам — то же самое, что получение молока прямо из железного ведра, минуя корову».

Главный вывод, к которому пришли участники круглого стола: для изменения ситуации необходимо создать эффективно работающую систему общественно-государственного управления в сфере культуры, а для этого в свою очередь нужно полномасштабное взаимодействие между библиотечным сообществом и властью, полноценное, а не минимизируемое до предела участие библиотечных специалистов в формировании стратегий и программ Министерства культуры, касающихся развития российских библиотек. Наладить такое взаимодействие, — первоочередная задача сегодня.

Лозунг дня, который должен стать лозунгом будущего, — доверие профессионалам. Как ложно и отдает дурной спекуляцией утверждение: все книги давно есть в интернете, так же ложно и самоуверенное убеждение, что изучившему законы менеджмента можно управлять всем чем угодно. Профессионалу, знающему свой предмет изнутри, не нужно продуцировать бесконечные циркуляры и обкладываться для страховки отчетами. Он действует, а не имитирует бурную деятельность. Он трудится не как наемник, для которого вверенное ему дело «дальнее» и чужое, а как добрый хозяин, любящий плоды своих рук.

И еще одна идее прозвучала в библиотечном многоголосии. Высказал ее собравшимся А.В. Соколов, не просто библиотековед, но библиософ. Такой, каким в девятнадцатом веке был знаменитый библиотекарь Румянцевского музея Николай Федоров. Это идея национального Библиотечного съезда, на котором библиотекари, деятели культуры, ученые, педагоги обозначили бы горизонты развития российских библиотек. «Общепризнанно, — сказал А.В. Соколов, — что в преодолении экологического кризиса и дегуманизации, угрожающей будущему человечества, важнейшую роль играют семья, школа, университет, средства массовой информации, Интернет. Библиотечно-библиографический съезд нужен для того, чтобы осознать и объяснить русским людям и властным структурам, что без книжного чтения, без библиографии и без библиотек в Российском государстве возможна торговля природными ресурсами, но ни общество знания, ни ноосферу создать нельзя».