Вашингтон, 1 марта, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Программную речь президента США Дональда Трампа в Конгрессе положительно оценили более 70% граждан США, свидетельствуют данные опроса телекомпании CNN и социологической службы ORC.

Gage Skidmore Дональд Трамп

В целом хорошо к словам Трампа отнеслись 78% респондентов, 57% охарактеризовали свое впечатление как «очень положительное». Речь внушила оптимизм относительно будущего США 70% респондентов.

Более всего опрошенные отметили экономические предложения Трампа — их положительно восприняли 72% граждан США, они заявили о «движении в правильном направлении».

Предложения по борьбе с терроризмом одобрили 70% респондентов, налоговую реформу — 64%, реформу здравоохранения и предложения по иммиграционной политике — 62%.

Трамп выступил с речью в Конгрессе 28 февраля. В частности он заявил об отмене реформы здравоохранения, инициированной его предшественником Бараком Обамой (Obamacare), планах по увеличению оборонного бюджета и развитию бизнеса.

Также он обратился к Конгрессу с просьбой принять законопроект о выделении инфраструктурных инвестиций в $1 трлн, которые позволят создать миллионы рабочих мест. Эти государственные и частные средства помогут запустить «перестройку страны», считает Трамп.