Вашингтон, 1 марта, 2017, 07:30 — ИА Регнум.



Christoph Scholz Хакер

Кандидат на пост главы нацразведки США Дэн Коутс заявил 28 февраля в ходе слушаний об утверждении его кандидатуры, что поддержит проведение Конгрессом проверки вмешательства России в выборы в США, сообщает The Foreign Policy.

По словам бывшего сенатора-республиканца, кампания Кремля — «нечто, что необходимо расследовать и чему нужно противостоять». С таким заявлением Коутс выступил на заседании сенатской комиссии по разведке, которая рассматривала его кандидатуру на пост главы нацразведки США.

Хотя Коутс и предупредил, что масштабы российского воздействия трудно измерить, он повторил заявление вице-президента Майкла Пенса, согласно которому за подрыв демократической системы США должны идти последствия.

В ходе заседания комиссии Коутс также попытался успокоить демократов среди её членов, отметив, что он поставит на первое место независимость разведывательного сообщества США.

Напомним, обвинения Дональда Трампа и членов его круга выдвигались еще до избрания республиканца президентом США. В частности, на Россию возлагают ответственность за взлом переписки Национального комитета Демократической партии, в которой были обнаружены порочащие руководство партии материалы, что могло сыграть решающую роль в кампании 2016 года.

Предполагаемая причастность России к взлому стала причиной для прошлой администрации США выслать ряд дипломатов из страны, а также ввести новый пакет санкций.