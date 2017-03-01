Донецк, 1 марта, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Власти Донецкой и Луганской народных республик ввели внешнее управление на всех работающих на их территории предприятиях, находящихся под украинской юрисдикцией, передаёт портал Life.

Цуканов М.В Флаг ДНР

Сообщается, что данное решение вступило в силу с полуночи 1 марта, когда истёк срок ультиматума, который выдвинули власти ДНР и ЛНР украинской стороне.

Как передавало ИА REGNUM, ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с совместным заявлением, в котором сообщили о введении с 1 марта внешнего управления на всех украинских предприятиях в случае продолжения экономической блокады Донбасса.

Кроме этого, было заявлено, что поставки донецкого угля на Украину будут прекращены с последующей переориентацией на рынки России.

Напомним, с конца января на Украине радикалы блокируют железнодорожные пути, по которым на территорию страны поступал антрацитовый уголь из Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим с 16 февраля на Украине действует распоряжение властей о введении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.

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