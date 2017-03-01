Пекин, 1 марта, 2017, 05:01 — ИА Регнум. Встреча государственного советника КНР Ян Цзечи с президентом США Дональдом Трампом, а также рядом ключевых американских политиков является «позитивным знаком», однако говорить о разрешении ключевых противоречий рано, сообщает со ссылкой на мнение экспертов гонконгское издание South China Morning Post 28 февраля.

Ninian Reid Дональд Трамп

Исследователь Академии общественных наук КНР при Институте американских исследований Юань Чжен полагает, что переговоры между Яном и Трампом указывают на улучшение двусторонних отношений.

«Две нации определяют будущий курс развития их отношений и готовятся к встрече их лидеров лицом к лицу», — полагает он.

Обозреватель вопросов США из Шанхайской академии международных исследований также считает, что встреча Трампа и Яна была «позитивным знаком», предваряющим встречу американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

Аналитик Национального университета Сингапура заявил, что текущей визит призван сгладить имеющую место быть обеспокоенность нарастающими противоречиями между двумя странами. Однако он предупреждает, что еще рано говорить о каком-либо потеплении китайско-американских отношений, поскольку Трамп придерживается жесткой политики по отношению к Китаю в целях отвлечения внимания от внутренних проблем.

«Я не думаю, что Пекину следует слишком демонстрировать энтузиазм по отношению к Трампу на саммите [G20]. Пекину нужно исходить из того, что Трамп остается воинственно настроенным лидером, стоящим перед лицом внутреннего противодействия», — заявил он. «Если Си решит встретиться с Трампом в Вашингтоне, это будет крайне неловко, и о чем бы им не удалось договориться, это натолкнется на бурю внутреннего противодействия внутри США»

ИА REGNUM уже сообщало о встрече президента США Дональда Трампа с высокопоставленным китайским дипломатом и государственным советником Ян Цзечи. Ян прибыл в США с двухдневным визитом. Он также провел отдельные встречи с некоторыми ключевыми американскими официальными лицами, включая главного стратега Белого дома Стива Бэннона и советника по национальной безопасности Герберта Макмастера.