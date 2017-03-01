Кишинёв, 1 марта, 2017, 04:03 — ИА Регнум. Молдавская внепарламентская партия «Правые», выступающая за объединение Молдавии с Румынией, выступила с инициативой установить полноценную границу по Днестру, тем самым закрыв «проблему Приднестровья» и прекратив любые переговоры по этому поводу. Как заявила на пресс-конференции в Кишиневе лидер партии, экс-депутат парламента Молдавии Анна Гуцу, любой другой вариант урегулирования путем предоставления Приднестровью особого статуса в составе Молдавии приведет к «приднестровизации» Молдавии и срыву ее евроатлантической интеграции, передает корреспондент ИА REGNUM

Gagauzinfo.md Лидер партии «Правые» (Dreapta) Анна Гуцу

Гуцу считает, что цель «реинтеграции» Приднестровья в Молдавию — помешать ее объединению с Румынией. Поэтому Кишинев, по ее словам, должен заморозить любые переговоры и «разграничить территории», установив полноценную границу с ПМР. Следующим шагом, полагает Гуцу, должно стать создание фонда для приобретения жилья для тех, кто захочет покинуть ПМР и переехать в Молдавию. Конечным пунктом, по плану лидера «Правых» должно стать объединение Молдавии с Румынией.