Вашингтон, 1 марта, 2017, 00:32 — ИА Регнум. Кандидат на пост главы Национальной разведки США Дэниел Коутс считает необходимым провести расследование предполагаемых попыток России повлиять на президентские выборы в США. Об этом он заявил на слушаниях в комитете Сената по разведке, посвящённых рассмотрению его кандидатуры.

Office of United States Senator Dan Coats Дэниел Коутс

«Я думаю, что нам, несомненно, нужно провести расследование и разобраться, что и как происходит», — заявил Коутс.

Он отметил, что пока не располагает данными из секретной части расследования, но подчеркнул, что Россия «имеет длительную историю ведения пропаганды и оказания влияния на другие государства».

«Упорство России в международных делах — это то, на что я смотрю с большой озабоченностью. Это то, на что нам следует смотреть с широко открытыми глазами и со здоровой долей скептицизма», — добавил Коутс.

Кандидатура экс-сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса была выдвинута Дональдом Трампм на пост директора Национальной разведки США в начале января.

73-летний Коутс проработал в Сенате более десяти лет, был членом комитета по разведке, а до этого четыре срока проработал в Палате представителей Конгресса США. При президенте Джордже Буше младшем (в 2001—2005 годах) занимал должность посла США в Германии.