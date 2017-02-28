Екатеринбург, 28 февраля, 2017, 22:25 — ИА Регнум. Матч ¼ финала Кубка России, сыгранный 28 февраля, принёс победу «Уралу».

Fc-ural.ru Тренировка «Урала» перед матчем с «Краснодаром»

«Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар» 3:3 (1:3), по пенальти 4:3

«Урал» проводил домашний матч в Краснодаре, так как погода в Екатеринбурге не позволила хоть сколько-нибудь прилично подготовить футбольное поле. Это не помешало «Уралу» добиться очень значительного для этого клуба успеха.

Завтра, 1 марта, пройдут остальные три четвертьфинала Кубка России.

«Рубин» сыграет с «Сибирью», и победитель этого матча сыграет в полуфинале с «Уралом». Ещё две пары четвертьфиналистов это «Уфа» — «Анжи» и «Локомотив» — «Тосно».