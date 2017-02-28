Вашингтон, 28 февраля, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Аэрокосмическое агентство США NASA подписало контракт с корпорацией Boeing, позволяющий получить пять дополнительных мест на российских кораблях «Союз» для полетов на Международную космическую станцию (МКС) в 2017—2019 годах, сообщает еженедельник Space News.

Космический корабль «Союз»

По информации издания, «контракт был заключен без широкой огласки на прошлой неделе».

По условиям подписанного соглашения, космическое ведомство США получит возможность полета одного дополнительного астронавта на «Союзе» в конце 2017 года, еще одного — в 2018 году, а также оговорена возможность полета еще троих астронавтов в 2019 году, если возникнет такая необходимость.

Общая сумма сделки между NASA и Boeing равна $373,5 млн, что в среднем составит по $74,7 млн за один «билет» на российский космический корабль, отмечает Space News.

Стоит отметить, что корпорация Boeing приобрела эти места у российской Ракетно-космической корпорации «Энергия» в процессе урегулирования судебного дела по совместному проекту «Морской старт».