Париж, 28 февраля, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Во время публичного выступления президента Франции Франсуа Олланда полицейский-снайпер случайно открыл стрельбу. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает Associated Press со ссылкой на французские власти.

Pablo Ibañez Французские полицейские

Президент Франции выступал в коммуне Вильоньон на западе страны по случаю открытия новой линии скоростных поездов.

Как утверждается, полицейский-снайпер, задействованный в обеспечении безопасности мероприятия, случайно открыл стрельбу.

По предварительным данным пострадали два человека. Они госпитализированы.