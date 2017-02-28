Минск, 28 февраля, 2017, 20:41 — ИА Регнум. МВД Белоруссии продолжает сбор информации в рамках доследственной проверки в отношении должностных лиц Россельхознадзора. Об этом 28 февраля сообщил министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич, передаёт госинформагентство БелТА.

По его словам, на данный момент говорить о конкретных результатах рано, поскольку «проверка в самом разгаре».

Тем не менее Шуневич сообщил, что МВД зарегистрировало несколько проверочных материалов и проводит проверки фактов, которые белорусская сторона трактует как дискредитацию деловой репутации конкурента. Правовую оценку им ведомство пока не дает.

«Нами собираются фактические данные, свидетельствующие о том, что ряду предприятий белорусских производителей абсолютно безосновательно причиняется экономический и имиджевый вред — по надуманным предлогам, претензиям, которые выдвигаются в России», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне участившихся случаев пресечения контрабанды продовольствия из Белоруссии в Россию и реэкспорта на российский рынок продукции из стран, в отношении которых действует эмбарго Москвы, Минск обвинил Россельхознадзор в попытках дискредитации белорусских производителей.

В начале февраля Александр Лукашенко отдал распоряжение Игорю Шуневичу возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Позднее стало известно, что МВД Белоруссии начало доследственные проверки в отношении чиновников российского ведомства.