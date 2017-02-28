Краснодар, 1 марта, 2017, 01:05 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за прошедший год средняя заработная плата работников органов государственной власти и органов местного самоуправления увеличилась по сравнению с прошлым годом на 4,9%. По данным Краснодарстата, в среднем за месяц чиновники получали немногим более 42 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Evgeny Деньги

По отношению к среднекраевой зарптате, которая составила 32,6 тыс. рублей — этот показатель почти на треть выше. Также она превышает заработную плату работников промышленности в 1,3 раза, образования и здравоохранения — в 1,8 и 1,7 раза соответственно. Заработная плата работников федеральных органов исполнительной власти в 2016 году составила 40 753 рубля и была ниже заработной платы работников краевых органов власти (53 033 рубля) на 23,2%.

На Кубани чиновники зарабатывают в 1,6 раза больше, чем врачи и учителя

Кубань: безработица снижается, количество вакансий растёт

По данным федерального статистического наблюдения, в структурах власти и местного самоуправления Краснодарского края на конец декабря 2016 года общая численность работников составила 68,7 тыс. человек. Из них 47 тыс. человек или 68,5% были заняты в федеральных органах государственной власти, остальные 21,6 тыс. человек — в органах государственной власти Кубани и местного самоуправления. По сравнению с 2015 годом численность работников, замещавших должности гражданской службы, уменьшилась на 3,4%, численность муниципальных служащих — на 0,2%. Штаты должностей гражданской и муниципальной службы были укомплектованы на 94% и 97,6% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, среднемесячная начисленная заработная плата за декабрь года в Краснодарском крае составила 35 914 рублей. По сравнению с ноябрем она увеличилась на 26,3%, с декабрем 2015 года рост составил на 9%. Реальная заработная плата за последний месяц прошедшего года по сравнению в декабрем 2015 года увеличилась на 2,8%. Наиболее высокая заработная плата сложилась у работников организаций, занятых финансовой деятельностью (в 2,1 раза выше среднекраевого уровня), государственным управлением и обеспечением военной безопасности; социальным страхованием (в 1,8 раза), транспортом и связью, добычей полезных ископаемых (в 1,1 раза).

В 1,4 раза ниже среднего по краю получали работники организаций рыболовства и рыбоводства, в 1,2 раза — образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг, строительства. В обрабатывающих производствах наиболее низкий уровень заработной платы был отмечен на предприятиях, занятых производством кожи, изделий из кожи и производством обуви — в 3,1 раза.