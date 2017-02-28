Камрань, Вьетнам, 28 февраля, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Две дизель-электрические подводные лодки проекта «Варшавянка» официально вошли в состав ВМС Вьетнама, став последними из шести субмарин этого типа, заказанных в России в 2009 году, сообщает портал «Корабел.ру».

Admship.ru Дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка»

Подводные лодки проекта 636.1 включены в состав ВМС Социалистической Республики Вьетнам и получили имена «Дананг» и «Бария-Вунгтау». Торжественная церемония поднятия национального флага на двух субмаринах прошла 28 февраля на военно-морской базе Камрань с участием премьер-министра республики Нгуен Суан Фука.

«Дананг» и «Бария-Вунгтау» стали последними из шести дизель-электрических «Варшавянок», заказанных у России по контракту 2009 года. Общая сумма данного контракта составляла около $2 млрд.

Подводные лодки были построены на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Их передача заказчику началась в 2013 году и завершилась в январе 2017 года.

Водоизмещение подводных лодок проекта 636.1 «Варшавянка» составляет 3,95 тысячи тонн. Субмарины способны передвигаться под водой со скоростью до 20 узлов, длительность их автономного плавания составляет 45 суток. Корабли вооружены шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра, которые могут быть использованы для подводной постановки морских мин.