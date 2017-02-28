Мадрид, 28 февраля, 2017, 18:18 — ИА Регнум. «Руководство самопровозглашенной Луганской Народной Республики объявило о том, что российский рубль станет основной валютой расчетов на ее территории, — сообщает испанская La Vanguardia. — Произошло это всего через неделю после того, как Москва заявила о признании документов, выдаваемых ЛНР и ДНР».

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По мнению газеты, «это следует считать шагом в формальном закреплении реально существующей в республиках ситуации, где рубль фактически ходит наравне с украинской гривной».

«Начиная с 1 марта, Центральный банк Луганска будет устанавливать официальные котировки рубля на территории республики по отношению к доллару США, евро и гривне. Украинское правительство заявляет о том, что не признает решения так называемого Центробанка ЛНР», — отмечает издание, в свою очередь, занимая позицию стороннего наблюдателя за процессом и не высказывая пока своего мнения по нему.