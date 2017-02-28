Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2017, 17:40 — ИА Регнум.



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Пограничники Ростовской области пресекли «живую контрабанду». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России 28 февраля, с Украины трое злоумышленников пытались перевезти обезьян и кенгуру.

Инцидент произошел на окраине приграничного с территорией сопредельного государства посёлка Чертково. Защитники рубежей задержали граждан России, пересекавших российско-украинскую границу вместе с шестью обезьянами и двумя кенгуру. Сопроводительных документов у контрабандистов при себе не было.

По предварительной оценке, стоимость «живой контрабанды» превышает 1 млн рублей. В отношении злоумышленников возбуждены дела об административных правонарушениях. Им грозит штраф размером до трехкратной стоимости контрабанды.

В пресс-центре управления ветеринарии Ростовской области ИА REGNUM проинформировали, что задержанные на границе обезьяны и кенгуру помещены на карантин. Он продлится 30 дней. За месяц животных проверят на наличие опасных заболеваний, таких как бешенство, оспа Тана, лихорадки Эбола, Денге и других. Также им сделают прививки от бешенства.