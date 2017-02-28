Пекин, 28 февраля, 2017, 17:38 — ИА Регнум. В Китае успешно прошли испытания многоцелевого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата нового поколения «Илун-2», сообщает гонконгский телеканал Phoenix.

Times Asi Китайский беспилотник

«Илун-2», что в переводе с китайского означает «Птеродактиль-2», отличается размахом крыльев более 20 метров и взлетным весом 4,2 т. Свой первый полет в течение получаса новый БПЛА совершил 27 февраля над горным районом на северо-западе Китая.

Многоцелевой ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат «Птеродактиль-2» способен достигать высоты до девяти тыс. м и летать без дозаправки 20 часов, развивая скорость до 370 км/ч.

Подробной информации о тактико-технических характеристиках нового БПЛА пока не сообщается.

Напомним, в декабре 2016 года в Китае были проведены успешные испытания многоцелевого истребителя FC-31, который власти КНР относят к истребителям пятого поколения.