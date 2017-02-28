Бишкек, 28 февраля, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации и Белоруссии совместно смогут найти выход из любой трудной ситуации. Об этом, как передает RT, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам двусторонних переговоров с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Споры всегда есть, уверен, что мы найдем выход из любых, казалось бы, даже трудных ситуаций», — сообщил Путин, комментируя отношения двух стран.

Глава РФ также добавил, что споры являются естественным процессом, так как каждая из сторон отстаивает свои интересы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация неплатежей за голубое топливо между РФ и Белоруссией возникла из-за различий взглядов на механизм образования цены за российский газ. Взаимопонимания по данному вопросу Москве и Минску найти пока не удалось.

В рамках данного конфликта власти РФ приняли решение сократить поставки черного золота в Белоруссию, которые в I квартале текущего года составят 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, поставляемых ранее. В ответ на это, Минск повысил тариф на транзит нефти из России.

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