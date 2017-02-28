Сочи, Краснодарский край, 28 февраля, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Доходы бюджетов регионов Российской Федерации с начала 2017 года выросли более чем на 20% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом, как передает РИА Новости, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме в Сочи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Почти 2 месяца текущего года говорят о том, что доходы бюджетов регионов по-прежнему продолжают расти достаточно высокими темпами, — сказал Силуанов. — Общий объем налоговых и неналоговых и доходов за период с января по 20 февраля вырос примерно более чем на 20%».

Также министр финансов РФ отметил значительное сокращение дефицита бюджетов регионов в январе-феврале 2017 года.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме в Сочи сообщил, что Минфин планирует в апреле выйти на рынок с первым выпуском облигаций федерального займа для населения, приобрести новые бумаги можно будет в Сбербанке и ВТБ24.

По его словам, объем первого выпуска в РФ составит 20 млрд рублей, номинал бумаги — 1 тыс. рублей, срок обращения — три года, купон полугодовой.

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