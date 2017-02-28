Санкт-Петербург, 28 февраля, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Страницу депутата Госдумы РФ Виталия Милонова в соцсети Facebook временно заблокировали из-за подписи под фотографией с митинга в память о Борисе Немцове. Об этом сам депутат рассказал радиостанции «Говорит Москва».

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«Сторонники, они же дети, они же противники передачи Исакия, они же против закона Димы Яковлева, выступали (в Санкт-Петербурге) в этот раз в поддержку Бориса Немцова и держали при этом свои флаги, — сказал депутат. — Шестицветные флаги ЛГБТ-сообщества, это чистая правда, флаги некоего государства рядом с нами, раньше называлось Украиной. Написал я: ЛГБТ, хохлы и прочее… Видимо, за слово «хохлы» меня и заблокировали».

Милонов подчеркнул, что сделал сноску, где попросил не считать слово «хохлы» оскорбительным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Санкт-Петербурге состоялся митинг памяти политика Бориса Немцова. Участники акции проделали путь от станции метро «Горьковская» до Марсова поля пешком, так как администрация города не согласовала марш в центре города.

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