Брянск, 28 февраля, 2017, 14:49 — ИА Регнум. В Брянске завершено расследование дела в отношении шести человек, в том числе двух бывших сотрудников МУ МВД России «Люберецкое», которые обвиняются в похищении человека, требовании выкупа и превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области. Сотрудники полиции проходят по последней статье.

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По версии следствия, в сентябре 2015 года в селе Лопатни Клинцовского района был похищен мужчина. Его насильно посадили в микроавтобус и увезли. Потерпевшему сообщили, что он подозревается в мошенничестве.

«Потерпевшему выдвинули требования о передаче 200 тысяч евро (более 15 млн рублей), которые он выполнил под угрозой применения насилия», — говорится в сообщении пресс-службы.

После передачи денег машину с похищенным остановили сотрудники брянской полиции, которые не поверили своим коллегам. Так и вскрылось преступление.

Сейчас дело передано в суд. При этом еще трое обвиняемых находятся в розыске.