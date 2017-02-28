Москва, 28 февраля, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Банк России объявил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 1 марта, они растут второй день подряд, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро и доллар

Доллар вырос на 2,56 копейки и составил 57,9627 рубля. Евро прибавил 13,14 копейки и подорожал до 61,3883 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам, составила 59,5042 рубля, она выросла на 7,32 копейки.

Днем ранее Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро. Доллар подорожал к рублю на 46,09 копейки и составил 57,9371 рубля. Курс евро вырос на 80,34 копейки — до 61,2569 рубля.