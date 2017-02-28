Сочи, Краснодарский край, 28 февраля, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Регионы, не выполняя «законные» полномочия, берутся за финансирование дополнительных обязательств, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на Инвестфоруме в Сочи.

Government.ru Дмитрий Медведев

Субъекты РФ, не выполняя должным образом полномочия, возложенные на них в соответствии с федеральными законами, принимают на себя дополнительные региональные обязательства и финансируют их, указал глава правительства.

«Это тоже неправильная вещь, негодная практика. Ее нужно завершать», — считает Медведев.

Он также обратил внимание на то, что «при формировании своих бюджетов добрая половина регионов закладывает в будущие расходы неисполнимый объем доходов, то есть, доходы с явным превышением».