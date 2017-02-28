Москва, 28 февраля, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий перенос празднования Дня защитника Отечества с 23 февраля на август, готовит депутат от ЛДПР Иван Сухов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля. Отмечать предлагается 29 августа.

Александр Дейнека. Оборона Севастополя (фрагмент). 1942

До революции в России праздновали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей, напомнил парламентарий.

В то же время лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отмечать День защитника Отечества 5 апреля — в годовщину Ледового побоища, которое произошло 5 апреля 1242 года.

«Армия создана не 23 февраля 1918 года, 99 лет назад, а на Чудском озере 5 апреля 1242 года, когда армия билась с теми же немцами — русская армия», — сказал депутат Госдумы.

Вместе с тем представители казачьих обществ Санкт-Петербурга, Новгородской и Ленинградской областей обратились в Госдуму и правительство с просьбой перенести День защитника Отечества с 23 февраля на 23 апреля, Дата основания Красной армии, по мнению казачества, не может быть национальным праздником, так как Красная армия осуществляла террор и геноцид по отношению к казачьему народу и другим народам Российской империи.