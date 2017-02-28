Москва, 28 февраля, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Увеличение финансирование США расходов на оборону не только приведет к гонке вооружений, но и может привести к повторению кризиса 80-х годов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом заявил научный руководитель Института развития США и Канады РАН Сергей Рогов в ходе круглого стола в Госдуме.

Испытание ядерного оружия в США

Ситуация с увеличением расходов США на оборону на 2018 финансовый год может привести к обострению гонки вооружений, говорит он.

При этом, по его словам, «ситуация выглядит куда опасней, поскольку речь идет не только о новых деньгах военно-промышленного комплекса, а о той кампании, которая развернулась против двух оставшихся ключевых соглашений по ядерному оружию, договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и договора СНВ-III».

Против договора РСМД давно ведется кампания, говорит эксперт и усматривает «повторение кризиса, который был в начале 80-х годов».

Также Рогов напомнил, что в США подготовлен «законопроект, который предусматривает резкое сокращение финансирования выполнения договора СНВ-III, резкое его сокращение и прекращение финансирования комиссии по реализации договора о всеобщем и полном запрещении ядерного оружия».

«И после этого, когда Дональд Трамп начинает заявлять, что СНВ-III носит односторонний характер и не выгоден США, вполне может произойти такой сценарий, когда Трамп, как Буш-младший, который вышел из договора по ПРО, может выйти из договора РСМД и СНВ. И США (поскольку Трамп говорит, что надо наращивать и «мы должны быть впереди планеты всей по ядерному вооружению») могут возобновить США и ядерные испытания», — рассуждает эксперт.

«Мне кажется, надо очень серьезно анализировать ситуацию, которая сложилась в этой сфере», — призвал научный руководитель Института РАН.