Москва, 28 февраля, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Реализация строительства газопровода «Турецкий поток» будет осуществляться за счет проектного финансирования. О такой возможности заявил член правления «Газпрома» Олег Аксютин сегодня, 28 февраля, во время своего выступления на Дне инвестора в Сингапуре.

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По словам Аксютина, все условия для реализации газопровода за счет проектного финансирования уже есть, и компания этим занимается. Задуматься об этом стало возможно благодаря подписанному Россией и Турцией межправительственному соглашению о реализации «Турецкого потока». Кроме того, потенциальные инвесторы осознают привлекательность участия в финансировании «Турецкого потока» на основе опыта с «Северным потоком».

Напомним, что для управления газопроводом «Северный поток» была создана компания Nord Stream AG, штаб-квартира которой располагается в Швейцарии. Главным акционером компании является «Газпром», ему принадлежит 51% акций. Другие акционеры: немецкая Wintershall (15,5%), еще одна немецкая E. ON Ruhrgas (15,5%), голландская Gasunie (9%), французская GDF Suez (9%). Общие инвестиции в проект «Северного потока» составили около 7,4 млрд евро.

Россия и Турция подписали межправсоглашение по проекту «Турецкий поток» 10 октября прошлого года. Переговоры о реализации газопровода шли давно. Однако проект был заморожен в 2015 году после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком. После этого Москва отменила безвизовый режим для граждан Турции, ввела запрет на импорт ряда турецких товаров, ограничения на работу турецких фирм, запрет на чартерные авиарейсы в Турцию, сократила турпотоки из России, частично приостановила реализацию АЭС «Аккую» и «заморозила» газопровод «Турецкий поток». Это негативно сказалось на экономиках обеих стран, но наиболее тяжелый удар пришелся по Турции, писало ранее ИА REGNUM.

Проект предполагает строительство по дну Черного моря двух ниток: одной для Турции, второй для ЕС. Продолжительность каждой достигнет 910 километров, мощность — 15,75 млрд кубометров в год. Строительство морской части полностью берет на себя российская сторона, сухопутной части — турецкая.

Стоимость реализации всего проекта оценивается в 11,4 млрд евро. Известно, что в 2016 году «Газпром» вложил в проект 23,507 млрд рублей (примерно 0,38 млрд евро). В этом году российская компания планирует инвестировать в «Турецкий поток» 41,92 млрд рублей (примерно 0,68 млрд евро).

Стоит отметить, что реализация второй нитки газопровода для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы изначально была под вопросом. Межправсоглашение даже заключалось на тех условиях, что Россия может отказаться от ее прокладки, если будет такая необходимость. Дело в том, что Москве нужны были гарантии, что это направление точно будет востребовано. Однако отказываться от второй нитки не пришлось, в февраля компания South Stream Transport заключила с швейцарской компанией Allseas Group контракт на прокладку этого участка газопровода. Первую нитку строит эта же компания.

При строительстве «Турецкого потока», а именно второй нитки газопровода, транзитная роль Украины будет сокращаться. Контракт между Россией и Украиной заканчивается в 2019 году, и российская сторона уже не раз говорила, что сомневается, что этот контракт будет продлен. В то же время, по словам директора Фонда национальной энергобезопасности Константина Симонова, востребованность российского газа по этому направлению не вызывает сомнений. Страны Евросоюза зависят от голубого топлива из РФ, и он пока незамещаем на европейском рынке.