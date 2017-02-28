Тифарити, 28 февраля, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали назвал вывод войск Марокко из оккупированного западно-сахарского города Эль-Гергарат маневром и готовящейся диверсией. Об этом сообщает Sahara Press Service.

Bbc.com

По его словам, «Рабат должен взять на себя последствия своей колониальной политики, которая может поставить под угрозу режим прекращения огня».

Выступая на торжествах по случаю 41-й годовщины провозглашения Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), Гали подчеркнул, что «заявление Марокко о выводе войск из Эль-Гергарата всего на отрезке в несколько сотен метров является нарушением статуса территории и соглашения о прекращении огня, заключенного в 1991 году в рамках плана ООН по урегулированию западно-сахарского конфликта».

Британская ВВС уточняет, что решение по Эль-Гергарату было принято королем Марокко Мохаммедом VI по результатом телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, который попросил монарха пойти на уступки.

Реакция САДР последовала незамедлительно: «Решение Марокко о выводе своих войск из Эль-Гергарата всего на несколько сотен метров — показуха».