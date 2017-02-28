Лас-Вегас, США, 28 февраля, 2017, 11:49 — ИА Регнум. В США российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сдал допинг-тесты перед боем с американским спортсменом Тони Фергюсоном, они дали отрицательный результат, сообщает RT.

Myfuture.com Тест на допинг

По словам менеджера бойца Ризвана Магомедова, поединок не состоялся бы при положительном результате проб. Всего Нурмагомедов сдал не менее четырех допинг-тестов.

Российский боец встретится с Фергюсоном 4 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. На счету Нурмагомедова — 24 победы (из них 16 — досрочно) и ни одного поражения.

У Фергюсона — 22 победы и три поражения. Победитель встречи в Лас-Вегасе будет претендовать на титул чемпиона в легком весе по версии UFC.