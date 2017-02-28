Таллин, 28 февраля, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Железнодорожная станция в российском порту Усть-Луга — один из самых эффективных в мире железнодорожных узлов, поэтому товары туда идут, даже несмотря на то, что она забита грузом. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщило эстонское издание «Деловые ведомости» со ссылкой на слова председателя правления ГАО «Эстонская железная дорога» Сулева Лоо. Лоо также считает логичным, что Россия перенаправляет транзитные грузы в свои порты. Это экономическая политика и выгода, считает он.

Луи-Абель Трачет. Железная дорога

«Успех Усть-Луги вполне логичен, поскольку если ты инвестировал в свои терминалы много денег, ты следишь, чтобы они работали», — отметил он. Лоо также заявил, что досрочно покидает свой пост, так как не смог выполнить поставленную перед ним цель — увеличить грузопотоки: «Должен признать, что по объективным и субъективным причинам этого сделать не удалось».

Комментируя причины падения транзита по железной дороге Эстонии и рост грузооборота российских портов, собственник одной из крупнейших фирм по железнодорожному транзиту Эстонии Skinest Grupp AS Олег Осиновский заявил «Деловым ведомостям», что «россиянам не интересно отдавать Эстонии объемы грузов, которые они могут обработать сами».

При этом политические вопросы вроде антироссийской внешней политики Эстонии служат для портов России дополнительным аргументом в отстаивании своих интересов, убежден он: «Собственники российских транспортно-логистических предприятий имеют доступ к руководству страны и возможность аргументировать необходимость развития своих маршрутов вместо транзита через Эстонию политическими разногласиями».

Напомним, более 62% всех грузов Эстонской железной дороги до сих пор составляют транзитные грузы. Большую часть транзита составляют жидкое топливо и удобрения. 51% всего грузооборота ЭЖД составляют российские грузы. По итогам 2015 года по железным дорогам Эстонии перевезено 15,4 млн тонн, падение за год составило 20%.