Екатеринбург, 28 февраля, 2017, 11:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге, во время пожара в доме по улице Куйбышева спасатели с помощью специальной техники эвакуировали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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«Возгорание произошло в квартире на втором этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели организовали эвакуацию людей из окон верхних этажей по трёхколенным лестницам. Ещё 15 человек были выведены из дома по лестнице», — уточнили в пресс-службе ведомства. На данный момент огонь потушен полностью и произведена проливка конструкций. Теперь специалистам предстоит выяснить причины возгорания.

Напомним, что вчера 27 февраля 2017 года В Екатеринбурге благодаря своевременным действиям медицинских работников из задымленного помещения ЦГКБ №1 были эвакуированы 82 пациента.

На седьмом этаже больницы, который является техническим, произошло короткое замыкание в электрощитовой. К счастью воспламенения не последовало, но дым начал опускаться на шестой этаж в палаты пациентов. Медиками было принято решение о немедленной эвакуации из терапевтического отделения больницы. В результате 74 пациента и 8 лежачих больных были эвакуированы сотрудниками медицинского учреждения в безопасное место. На место происшествия прибыли спасатели, которые организовали проветривание помещений. Теперь специалистам предстоит выяснить причины короткого замыкания.