Москва, 28 февраля, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Супруга актера Николая Караченцова, попавшего в ДТП в Щелковском районе Подмосковья, заявила, что его перевели из Подмосковной больницы в НИИ имени Склифосовского, пишет «Коммерсантъ».

Ctac Николай Караченцов в рок-опере «Юнона и Авось»

По ее словам, кровоизлияний нет, актер находится в НИИ имени Склифосовского, потому что ранее после аварии 2005 года, он лечился там.

«Утром его должны будут осмотреть врачи. Может быть, заберём его домой», — рассказала Поргина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 27 февраля в Щелковском районе Московской области. В автомобиле Toyota Highlander находилась также родственница Караченцова Людмила Ивлева и медсестра. Медики диагностировали у артиста ушиб головы, его состояние не вызывает опасений.

Ровно 12 лет назад, в ночь на 28 февраля, Николай Караченцов попал в серьезное ДТП на Мичуринском проспекте и получил тяжелые травмы. Артист провел в коме около трех недель и потерял возможность выходить на сцену.