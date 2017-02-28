Вашингтон, 28 февраля, 2017, 10:45 — ИА Регнум. В США Ассоциация по ограничению вооружений обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой не начинать ядерную гонку с Россией, а продолжить выполнение договора СНВ-III. Об этом говорится в докладе организации, сообщает Russia Today.

Forumeux.org Ядерный взрыв

Вашингтону нужно сокращать свой ядерный потенциал, считают эксперты организации, а не наращивать его. «Трамп также считает, что заключённое в 2010 году соглашение СНВ-III выгодно только одной из сторон», — заявили эксперты, пояснив, то этим Трамп демонстрирует неосведомлённость по части ядерного оружия и непонимание им той беспрецедентной опасности, которую оно представляет.

В Ассоциации по ограничению вооружений Трампу напомнили об опыте прошлого: холодная война научила, что победителей в гонке вооружений быть не может. Президенту США стоит совместно с российским лидером Владимиром Путиным стремиться к сокращению, а не наращиванию своих избыточных запасов ядерного оружия, говорится в докладе.

Что касается договора СНВ-III, то он полностью отвечает интересам США и всего мира по вопросам снижения числа ядерных боеголовок, поскольку он направлен на сокращение и ограничение численности «непомерно раздутых» ядерных арсеналов России и США.

Ни Москве, ни Вашингтону это соглашение преимуществ не дает. Кроме того, этот договор позволяет РФ и США иметь больше ядерных ракет, чем требуется для сдерживания друг друга. Также сокращение ядерного арсенала будет выгодно американскому бюджету: оно снизит стоимость модернизации ядерных сил Вашингтона, на которую в ближайшие 10 лет Америка может потратить до $400 млрд.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп раскритиковал договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Этот договор был подписан в 2010 году, когда в США у власти была администрация президента Барака Обамы. Договор предполагал сокращение развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и ядерных ракет стратегических бомбардировщиков до 700 единиц с каждой стороны. При этом количество боезарядов на этих ракетах не должно было превышать 1550 единиц.