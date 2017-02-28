Сочи, Краснодарский край, 28 февраля, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Приватизация доли в ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) не планируется. Это не обсуждается, это просто болтовня. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в рамках Российского инвестиционного форума, передают «Вести недели».

Дарья Антонова ИА REGNUM РЖД

«Правительство решило, что оно не видит ни экономического, ни любого другого смысла в продаже даже небольшой доли РЖД», — отметил Иванов.

В начале февраля первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявлял, что РЖД не входит в список компаний, утвержденных кабинетом министров к приватизации. «В прошлом обсуждалась приватизация небольшого пакета акций предприятия, который планировалось разместить в пользу негосударственных пенсионных фондов, однако и эти планы не стоят сейчас на повестке дня», — сказал он.

Между тем, ранее глава РЖД Олег Белозеров говоил, что скорее всего компания не будет приватизирована в 2017 году, это будет год обсуждения продажи.

Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 февраля в Сочи (Краснодарский край) проходит Российский инвестиционный форум (РИФ-2017), на котором будут обсуждаться новые проекты для роста. В форуме принимают участие свыше 4 тыс. человек, среди них — представители исполнительной и законодательной власти, главы большинства регионов, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены.