Москва, 28 февраля, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Легендарный нападающий сборной СССР по хоккею Владимир Петров скончался во вторник, 28 февраля, в Москве. Об том сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Frank Morales R Траурная свеча

«В возрасте 69 лет умер легендарный советский хоккеист Владимир Петров, — говорится в сообщении. — Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион СССР ‑ и это неполный список побед Владимира Петрова».

Причина смерти известного спортсмена пока не называется.

Напомним, что Владимир Петров начал профессиональную карьеру в 1965 году в составе «Крыльев Советов». Через два года он перешел в ЦСКА, где довольно долгое время выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.