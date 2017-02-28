Таллин, 28 февраля, 2017, 10:27 — ИА Регнум. ВВП Эстонии в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом на 1,6% и достиг в текущих ценах объема в 20,9 млрд евро. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 февраля, сообщили в Департаменте статистики Эстонии. Рост экономики заметно ускорился в четвертом квартале 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года — на 2,7%.

Uninen Эстонский флаг

Отмечается, что весь 2016 год характеризовался медленным, но ростом национальной экономики практически во всех отраслях. При этом сектор транспорта, который три последних года был одним из главных тормозов развития экономики Эстонии, со второго квартала 2016 года вышел в рост. Удалось выправить ситуацию в обрабатывающей промышленности — после ее падения в первом квартале 2016 года, итоговый рост составил 0,8%.

После падения в 2015 году в 2016 году выросли экспортные цены товаров и услуг — на 3,6%, в том числе экспорт услуг — на 4,9%. В то же время на 4,9% выросли цены на импорт товаров и услуг в Эстонию. Больше всего на рост показателей экспорта влияли производство электроприборов и электроники, вывоз древесины и изделий из дерева. На рост импорта больше всего повлияли цены на моторное топливо, лекарства, металлы. Доля экспорта в ВВП Эстонии составила в 2016 году 4%, как и в 2015 году.

Также отмечается, что в 2016 году расходы домашних хозяйств увеличились на 2,6% — больше всего за счет расходов на транспорт, продовольствие и свободное время. Выросли и расходы на государственные учреждения и различные НКО.

В то же время общие объемы (капитал) основных фондов предприятий и учреждений Эстонии сократились за год на 2,8%. На это повлияло то, что заметно снизился объем инвестиций предприятий в развитие и недвижимость, а госсектора — в машины и связь. По сравнению с 2015 годом удельные затраты на рабочую силу выросли на 4,2%.