Таллин, 28 февраля, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Эстонии, член Социал-демократической партии Свен Миксер призвал Молдавию продолжить курс на Европейский союз. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 февраля, сообщили в МИДе Эстонии со ссылкой на итоги встречи Миксера с министром иностранных дел и интеграции Молдавии Андреем Галбуром в Кишиневе. Миксер подтвердил наличие хороших связей между двумя государствами и отметил, что Молдавия должна продолжить реформы, чтобы сохранить свое движение в сторону ЕС.

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier Флаги Евросоюза

«Реформы должны увеличить эффективность и прозрачность государства и снизить коррупцию в целях обеспечения безопасности и благосостояния народа», — заявил Миксер. Он сообщил молдавскому коллеге, что Эстония с лета 2017 года как председатель Европейского Совета намерена обратить больше внимания стран-членов ЕС на программу «Восточное партнерство» и на укрепление связей со странами программы. Во время председательства Эстония состоится ноябрьский Саммит участников «Восточного партнерства» в Брюсселе, напомнил он.

Поэтому Молдавия остается одним из приоритетных государств в программе работы Эстонии по развитию связей ЕС с участницами «Восточного партнерства», подчеркнул Миксер. В 2017 году основными направлениями сотрудничества Эстонии с Молдавией является повышение качества медицинских услуг, большей доступности правоохранительных органов и развитие предпринимательства среди молодежи и женщин. Для этого Эстония готова готова поделиться своим опытом по внедрению электронных решений.

Как и в 2016 году, помощь Эстонии Молдавии составит в 2017 году почти 950 тысяч евро.