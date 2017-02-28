Акапулько, Мексика, 28 февраля, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Французская спортсменка Кристина Младенович пробилась во второй раунд теннисного турнира в Акапулько (Мексика), переиграв в первом круге представительницу США Варвару Лепченко. Встреча, которая продолжалась более 1 часа, завершилась со счетом 6:2, 6:3.

eugeniu Теннисный корт

В следующем раунде Младенович сыграет представительницей Великобритании Хизер Уотсон.

Женщины. Первый круг. Акапулько (Мексика).

Кристина Младенович (Франция) — Варвара Лепченко (США) — 6:2, 6:3.