Москва, 28 февраля, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Большинство жителей России (73%) в целом сохранят обычный режим питания в период Великого поста. Практически пятая часть опрошенных (18%) планирует частично соблюдать пост (отказаться от мяса, спиртного и т.п.). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Борис Кустодиев. Зима. Масленичное гулянье. 1919

Полностью поститься последнюю неделю поста будут 4%. Соблюдать полный пост в течение семи недель намерены лишь 2% опрошенных. 5% затруднились ответить.

Большинство респондентов не готовы в пост ограничить употребление спиртных напитков (37%), сексуальную жизнь (52%) и развлечения (53%).

Примечательно, что масленичные традиции жители России были готовы соблюдать охотнее: 69% опрошенных планировали печь блины, пойти в гости или принимать гостей, чтобы отпраздновать Масленицу (41%), а каждый четвертый — пойти на народные гулянья в связи с масленицей (27%).

Опрос проведен 17−20 февраля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.