Дегтярск, Свердловская область, 28 февраля, 2017, 10:05 — ИА Регнум. В Свердловской области городская дума Дегтярска на очередном заседании не приняла решение о проведении нового конкурса по выбору главы городского округа. Причиной этого стали судебные разбирательства по искам двух кандидатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Resizia Выборы

«Два участника прошлого конкурса, который был признан несостоявшимся, обратились в суд с исковыми заявлениями, видимо, посчитав, что их права нарушены. В итоге суд принял обеспечительные меры и ограничил проведение нового конкурса. Судебное заседание состоится 2 марта, где, видимо, и будет решён вопрос о том, проводить ли нам новый конкурс или возобновлять старый», — сообщила председатель городской думы Дегтярска Ольга Хисамова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце января текущего года конкурс на избрание главы города Дегтярска был признан членами комиссии городской думы по отбору кандидатов в мэры несостоявшимся, в связи с несоответствием претендентов. Всего на пост градоначальника претендовали шесть кандидатов. После этого было принято решение о назначении нового конкурса.

Отметим, что это не первый скандал, связанный с выборами главы городского округа. Так, после избрания нового состава городской думы была сформирована новая комиссия по утверждению кандидатов на пост градоначальника. Однако один из кандидатов посчитал, что вновь сформированная комиссия «нарушает его права». В результате работа органа была приостановлена судом, который в итоге, рассмотрев исковое заявление, отклонил его и признал сформированную комиссию правомочной.

Напомним, что выборы градоначальника в Дегтярске проходят по «советской» системе. Сначала назначается конкурсная комиссия, в состав которой в равных долях входят представители городского округа и представители от губернатора Свердловской области. Далее комиссия рассматривает и утверждает потенциальных кандидатов, а затем дума городского округа тайным голосованием выбирает одного из прошедших предварительный отбор.

Напомним, что в настоящий момент обязанности главы городского округа Дегтярск исполняет Игорь Бусахин.