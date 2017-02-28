Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2017, 09:53 — ИА Регнум.

Большая вода покинула населенные пункты Ростовской области, но спасатели предупреждают о том, что расслабляться пока рано. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении МЧС 28 февраля, «процесс снеготаяния на Дону продолжается, весеннее половодье находится в стадии развития».

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В чрезвычайном ведомстве отметили, что особое внимание следует уделить искусственным водоёмам. Как и все остальные объекты, они должны находиться под постоянным контролем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные на востоке донского региона паводок спровоцировал приход большой воды в населенные пункты. Так, на особом контроле находились восемь сёл и хуторов. Режим ЧС был введён в Заветинском и Тацинском районах, где были подтоплены около 100 подворий и два дома. Люди были своевременно эвакуированы. Пока о денежной компенсации сообщений не поступало.

Для проводимой работы была задействована группировка численностью 400 спасателей и 120 единиц техники, привлекалась авиация МЧС России.

Напомним, что на работу коммунальщиков непогода не повлияла, нарушений электро-, тепло‑ и водоснабжения не было.