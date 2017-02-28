Симферополь, 28 февраля, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Предприниматели из Италии, Турции, Китая, Греции, Болгарии и других стран работают на территории Крыма. Об этом заявил заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе форума 28 февраля.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

В общей сложности, по словам Мурадова, на территории Крыма сейчас реализуется коло 30 инвестиционных проектов с участием иностранного бизнеса.

«Все инвестпроекты ведутся через созданные иностранными компаниями в России аффилированные компании», — уточнил Георгий Мурадов.

По мнению Георгия Мурадова, число иностранцев — участников Ялтинского международного форума в этом году может вырасти в два три раза: если в 2016 году в форуме участвовало 83 представителя иностранных государств, то в 2017 году здесь ждут 150−250 участников из-за рубежа. Разослано около тысячи приглашений.

«Подтверждения об участии мы только начали получать. Количество стран расширяется: рассчитываем, что их будет около 40. Иностранцы едут с деловыми целями, для них Крым — это прекрасная и привлекательная ниша для бизнеса. Привлекают две вещи: единственная в РФ Свободная экономическая зона, позволяющая удешевить стоимость выпуска продукции, а также то, что в Крыму реализуется Федеральная целевая программа, которая развивает инфраструктуру полуострова — это особенно важно для инвесторов», — рассказал господин Мурадов.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проводится правительством Республики Крым, Фондом «Ялтинский международный экономический форум» при поддержке администрации президента Российской Федерации. В этом году форум пройдет в третий раз — с 20 по 22 апреля.

Ялтинский форум в апреле 2016 года посетили более 1,1 тыс. человек. В рамках форума было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, а также разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от негативного воздействия санкций со стороны стран Запада.