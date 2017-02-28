Куала-Лумпур, 28 февраля, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Прокуроры Малайзии предъявят обвинение двум гражданкам Индонезии и Вьетнама в убийстве сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нама, сообщает Reuters.

George Hodan Суд

Генеральный прокурор Малайзии Мохаммед Апанди Али подчеркнул, что женщинам будут официально предъявлены обвинения по статье 302 уголовного кодекса Малайзии, предусматривающей наказание в виде смертной казни.

«Я могу это подтвердить», — заявил Апанди.

Напомним, 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нам. По предварительным данным, он был отравлен нервно-паралитическим газом VX. По подозрению в убийстве были задержаны две женщины — гражданки Вьетнама и Индонезии.

Чиновники Южной Кореи утверждают, что в убийстве замешаны спецслужбы КНДР, однако Пхеньян отвергает подобные обвинения, заявляя, что убитый не был братом Ким Чен Ына.