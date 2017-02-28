Магас, 28 февраля, 2017, 08:48 — ИА Регнум. В Ингушетии уровень младенческой смертности за последние годы снизился в 1,4 раза. Основной причиной гибели младенцев все еще продолжает оставаться неудовлетворительное состояние здоровья матерей. Об этом заявила министр здравоохранения Ингушетии Марем Арапханова на заседании президиума правительства, сообщили ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе главы региона.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

По данным министра, для республики целевой прогнозный показатель по снижению уровня младенческой смертности на 2016 год по дорожной карте выполнения республиканской программы «Развитие здравоохранения РИ на период до 2020 года» соответствовал 13,2%.

Тому, что результат прошлого года в разы превысил планы, способствовало использование передовых технологий, таких, как инкубаторы интенсивной модели с сервоконтролем для выхаживания недоношенных детей, а также применение современных технологий выхаживания недоношенных и маловесных детей. Кроме того, вовремя выявить опасные заболевания помогает ежегодная диспансеризация детей.

В числе основных причин младенческой смертности Марем Арапханова назвала состояния, возникающие в перинатальном периоде, и врожденные пороки развития, число которых по статистике достигает 66,3%, а также инфекционные заболевания — 15,1%.

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Напомним, республика Ингушетия вошла в число лидеров Национального рейтинга рождаемости, который обнародовала Общественная палата РФ. В республике за 11 месяцев прошлого года родилось около семи тысяч детей. При этом по сравнению с 2015 годом на свет появилось примерно на полторы тысячи детей меньше.

К 2016 году в Назрани должен быть построен современный перинатальный центр, однако график его строительства нарушался, что отметил в сентябре 2015 года на встрече с главой республики Юнус-Беком Евкуровым президент РФ Владимир Путин. В конце 2016 года медучреждение все же было сдано. По словам Евкурова, он начнет работу в ближайшее время. Это будет способствовать улучшению качества и доступности медпомощи для беременных женщин и новорожденных.