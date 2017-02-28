Краснодар, 28 февраля, 2017, 08:46 — ИА Регнум. В Сочи стартовал второй день Российского экономического форума. Началась программа с итало-российского делового завтрака, в рамках которого обсуждают перспективы итальянских инвестиций в Россию. Программа 28 февраля не менее насыщенна, чем была накануне. Сегодня в планах — конференции и переговоры. Темы участники мероприятия затронут разные — начиная от индустрии кино, моногородов и подходов к их развитию, потенциала и барьеров внутреннего туризма, женского взгляда на бизнес до инструментов финансовой поддержки российского экспорта и готовности стран отвечать на вызовы завтрашнего дня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Admkrai.krasnodar.ru Подписание соглашения

Итогами первого дня форума стало подписание более 100 соглашений на общую сумму более 66 млрд рублей. В частности, администрацией Краснодарского края было подписано 16 соглашений общей стоимостью свыше 40 млрд рублей. Как уточнил вице-губернатор Сергей Алтухов, инвестиции пойдут в самые разные сектора экономики — это и топливно-энергетический комплекс, и сельское хозяйство, и промышленность, и перерабатывающие производства.

По его словам, одно из самых крупных инвестиционных соглашений, подписанных с администрацией региона — соглашение с Афипским нефтеперерабатывающим заводом. Это предприятие давно является стратегическим партнером края и сейчас планирует инвестировать более 30 млрд рублей на модернизацию производства.

Среди наиболее значимых — соглашение с компанией «Инбиопром-ЮГ», которая планирует создать производство биополимеров в Северском районе. А также соглашение о строительстве завода по производству сыров в станице Выселки ООО «Сыры Кубани». Сумма инвестиций — порядка 3 млрд рублей. Производственная мощность предприятия будет увеличена до 600 тонн молока в сутки.

Также накануне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал протокол о намерениях с ПАО «Кубаньэнерго», соглашение о сотрудничестве между администрацией Краснодарского края и Российским союзом промышленников и предпринимателей. Всего администрация края планирует подписать на форуме 18 соглашений на общую сумму около 22 миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский инвестиционный форум в Сочи проходит в городе-курорте 27−28 февраля. Участие в нем принимают четыре тысячи представителей деловых и бизнес-кругов со всего мира — бизнесмены, главы госкорпораций, руководители регионов. В частности, иностранные делегации прибыли из Австрии, Афганистана, Великобритании, Германии, США, Франции, Швейцарии и Японии.