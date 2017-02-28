Пекин, 28 февраля, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Академии наук КНР, группа исследователей из Чунцинского института археологии сообщила об обнаружении хорошо сохранившихся гробниц времен правления династии Сун (960−1279 гг.)

Китайская гробница

Всего археологами были обнаружены две кирпичные гробницы, расположенные в одном погребальном комплексе близ деревни Далян уезда Лунцюаньи (провинция Сысуань), пишет «Синьхуа».

«Обнаруженные нами захоронения поражают своим состоянием. Все предметы погребального искусства сохранились в первозданном виде. Гробница ни разу не вскрывалась и поэтому не была разграблена мародерами», — сообщил журналистам руководитель археологической экспедиции профессор Ван Сяоли.

Ученый подчеркнул, что в гробницах было обнаружено более 60 артефактов, в том числе изделия из фарфора, бронзы, а также сохранившиеся письменные документы.

Археологи продолжат вести раскопки неподалеку от дерени Далян. По мнению исследователей, в данной местности могут быть обнаружены еще несколько подобных погребальных комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на территории провинции Сычуань обнаружено крупное древнее захоронение. Китайские археологи сообщают о 89 захоронениях, возраст которых превышает 4,5 тыс. лет.